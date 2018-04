Dogana, il comitato scrive a Comune e Procura: "Si rendano pubblici gli ostacoli residui"

«Da tempo non registriamo atti o notizie nuove sul recupero della Dogana. In particolare ci siamo chiesti se l' Amministrazione comunale abbia ottemperato a tutte le prescrizioni della Procura in merito alla sicurezza dell'edificio, all'origine del sequestro del bene.

La domanda che infatti circola insistentemente, tra cittadini e commercianti del centro Storico, che come noi spesso incrociano l'area sotto sequestro, è se sia già possibile arrivare rapidamente all'utilizzo sia pur parziale della piazzetta antistante, per farne di nuovo luogo d'incontro e di uso civico.

Nel caso contrario, sarebbe indispensabile rendere pubblici gli ostacoli che, ormai a distanza di anni, ancora ne impediscono, nelle forme possibili, l'utilizzo.

Siamo ben consapevoli che il completo recupero della Dogana impegnerà ancora tempo, ma dare piccoli segnali di cambiamento alimenta la speranza della città». Così in una nota il comitato "Salviamo la Dogana".