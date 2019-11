“Noi con Loro”, ricorso al Tar per riavere il centro e la convenzione

L’associazione "Noi con loro", presieduta da Anna Maria Scarinzi, in data odierna, presentava ricorso al Tar dopo che il comune di Avellino, relativamente all’inchiesta della procura, invalidava la convenzione in essere, intimando di abbandonare immediatamente i locali di via Morelli e Silvati.

La prossima udienza, adesso, è fissata il 4 dicembre.