Neonato ucciso dalla madre sulla Telesina, il risultato dell'autopsia

Nel pomeriggio di oggi è stato effettuato l’esame autoptico da parte del medico legale Emilio D’Oro sul cadavere del neonato di 4 mesi, assassinato dalla madre, nella notte tra il 15 e il 16 settembre, lungo la Strada statale 372 Telesina, al chilometro 44, nel territorio di Solopaca.

Ucciso a colpi di bastone

L'autopsia è durata circa tre ore e, stando a quanto si apprende, confermerebbe la prima ricostruzione del delitto: il decesso del piccolo, infatti, sarebbe stato causato da dei colpi ricevuti mediante l'utilizzo di un bastone di legno. Ora bisognerà attendere 90 giorni per il deposito formale della perizia e ricostruire, in via ufficiale, la dinamica dell’accaduto.

Convalidato l'arresto della madre

La donna, intanto, risulta essere ancora in stato confusionale e non riuscirebbe a ricostruire lucidamente quanto accaduto. Arresto convalidato, la 34enne resta dunque in carcere.

Si era stabilita a Quadrelle

La madre del piccolo, una 34enne, è accusata di aver ucciso il suo bimbo. La donna è originaria di Campolattaro, comune in provincia di Benevento, ma si era stabilita a Quadrelle con il suo convivente.

La ricostruzione dell'infanticidio

La dinamica dell'infanticidio è pressochè chiara: L.M. avrebbe dapprima simulato un sinistro stradale per fare in modo che la sua Opel Corsa finisse violentemente contro le barriere di protezione della statale Telesina. Una manovra che, però, non ha arrecato danni al bambino. A questo punto, allora, la 34enne ha gettato il piccolo in una scarpata, ma neanche questo ha provocato la morte del bambino. La donna, allora, si è calata nella scarpata, alta circa 7 metri, e lo ha finito con un violento colpo alla testa. Adesso, l'infanticida, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Capodimonte.