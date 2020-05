Fiocco rosa al tempo del Covid-19: è nata la piccola Aurora

Festa ad Avellino per la nascita di Aurora. La piccola, che pesa poco più di 3 chili, è nata ieri, nel giorno della Festa della mamma, alla Clinica Malzoni. In Campania, ad Avellino, non è ancora permesso assistere la neomamma in sala parto e l'accesso al reparto è vietato a tutti i visitatori. Le mamme si presentano da sole, per loro pre-triage e mascherine anche in sala parto. Papà, nonni, zii e amici hanno, quindi, atteso in strada, sotto la clinica, muniti di mascherine e pervasi da mille paure ed infinite emozioni.

L'annuncio con una videochiamata

Finalmente una videochiamata e l'annuncio alle 15.21 della nascita di una nuova vita proprio nel giorno della festa della mamma a significare che la vita illumina e riaccende le speranze. Grazie alla tecnologia, i parenti sono riusciti a partecipare e godere dei primi istanti di vita della piccola Aurora. I familiari, fanno sapere, ringraziano "di cuore gli angeli della Clinica Malzoni di Avellino, premurosi e ancora più amorevoli in un momento così difficile e delicato".