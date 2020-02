Il vecchio Antonio non ce l'ha fatta ed è morto solo

Antonio Pugliese, il 75enne che viveva da solo, povero e sofferente, è morto nel suo degradato e umido alloggio popolare. L'uomo, dopo l'appello lanciato da Irpinia Tv, ha ricevuto tantissima solidarieta e il sindaco Gianluca Festa ha fatto prendere in carico l'uomo dai servizi sociali.

Tutto questo, però, si è rivelato tristemente tardivo perchè, lo stato di salute assolutamente precario di Antonio, ha trasformato la sua vecchia e ammuffita abitazione, piena di infiltrazioni, in una trappola. La morte di Antonio, avvenuta nel silenzio, esattamente come tutta la sua vita, ancora una volta, ha dimostrato una cosa: questa città non impara mai dai suoi errori.