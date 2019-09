Morto nel sonno a soli 41 anni: il dramma di Giuseppe

La comunità di Montoro è sconvolta per la morte di Giuseppe Aufiero, 41 anni, noto insegnante di musica. A portare via Giuseppe dall'affetto dei suoi cari sarebbe stato un attacco cardiaco sopraggiunto nel corso della notte.A ritrovarlo privo di vita è stata la madre, che ha subito allertato i soccorsi. Tutto inutile, però, perché i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.