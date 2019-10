Molesto' una studentessa, condannato ex assessore

In data odierna, l'ex assessore di Atripalda, veniva condannato in secondo grado in appello a Napoli alla pena di mesi 14 per violenza sessuale scaturita da molestie ad una 19enne del posto.

I fatti risalgono al 2016 quando, nel corso du una lezione privata di matematica, A.T., queste le sue iniziali, avrebbe costretto una giovane studentessa atripaldese, figlia di un suo amico, a subire avances sessuali.

La ragazza sarebbe stata palpeggiata nelle parti intime. L’uomo, difeso dai legali Petrillo e Stile, si è sempre proclamato innocente e vittima di una manovra al fine di distruggere la sua immagine politica. La ragazza è stata assistita dagli avvocati D’Agostino e De Vita.