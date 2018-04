Sospetta meningite su una 21enne: familiari sottoposti a profilassi

Febbre alta, vomito, dolori alla testa, una ragazza di 21 anni di Montoro è stata trasportata prima al pronto soccorso di Solofra ma viste le condizioni è stata trasferita immediatamente ad Avellino presso il Moscati.

Da una prima diagnosi si tratta di meningite. Sono in corso ulteriori accertamenti. Intanto per sicurezza sia i medici che hanno curato la ragazza che i parenti sono stati sottoposti a profilassi. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Avellino la ragazza sta in discrete condizioni. Resta da capire a quale ceppo appartiene la malattia, la fase critica non è stata ancora superata.