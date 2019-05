Maraia (M5S): "Non permetteremo di usare Comunità Montana Ufita come carrozzone clientelare"

Forse c'è qualcuno che crede di poter utilizzare la Comunità Montana dell'Ufita come un carrozzone politico e clientelare. Non lo consentiremo a nessuno, ora basta. In un primo momento hanno provato a far credere alle persone che verranno a breve assunti altri 30 nuovi operai a tempo determinato. È stata fatta una delibera farsa che sta girando di casa in casa nei comuni al voto. Una vera presa in giro se si pensa che la Comunità Montana, come sancito dalla Regione Campania, non può assumere nuovi operai fino al 2020. Questo senza voler contare che l'ente ad oggi non riesce a pagare nemmeno gli stipendi degli operai che già ha. Annunciare nuove ed impossibili assunzioni è davvero una vergogna. A questo vero e proprio scandalo si è aggiunta una nuova notizia: la nomina, probabilmente illegittima e fatta rigorosamente prima del voto, di oltre trenta capi squadra e capi operai. Queste nomine sembrano essere tutte illegittime perché, in violazione della normativa, non sembrerebbero essere state sottoscritte dal Presidente dell'ente. Inoltre, prima delle nomine, non sono stati consultati nè i sindacati nè le direzioni dei lavori. Se questo dovesse essere confermato ci troveremmo dinnanzi ad un vero e proprio abuso preelettorale: nomine arbitrarie e probabilmente illegittime e forse fatte per garantire sedi più comode a qualche capo, anche a costo di creare maggiori esborsi. Ho chiesto ufficialmente alla Comunità Montana di ottenere copia di tutti gli atti di nomina dei capi squadra. Se ci sono anomalie chiederò l'annullamento di tutte le nomine e manderò le carte in procura. Ora davvero basta, la misura è colma.