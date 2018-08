Maltrattamenti in famiglia: 26enne picchiava la madre

Nella giornata odierna i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione un 26enne censurato residente in un comune altirpino.

L’arresto è scaturito a seguito di un intervento effettuato presso l’abitazione di una donna 57enne la quale aveva chiesto aiuto tramite il 112, poiché era stata aggredita dal figlio convivente.

Il giovane, non avendo ottenuto del denaro richiesto alla madre, la minacciava e aggrediva fisicamente, cagionandole lievi lesioni.

L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha permesso di interrompere l’azione violenta del 26enne, che è stato subito immobilizzato, condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto.