I vigili del fuoco di Avellino non si fermano più: oltre 90 interventi nelle ultime 12 ore

Aggiornamento interventi Vigili del fuoco di Avellino nelle ultime 12 ore. Gli interventi effettuati sono stati circa 90, ed in corso di espletamento più di 100 ancora. Riguardano soprattutto alberi e rami, lamiere, tegole, comignoli, pali Telecom. Tanti allagamenti, infiltrazioni d'acqua, piccoli smottamenti, piccoli eventi franosi. A dar man forte alle squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino, vi è anche una sezione operativa del Comando di Bari. Si lavora ininterrottamente per far fronte alle tante richieste che ancora giungono presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli.