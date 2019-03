Maltempo, il vento tiene sotto scacco l'Irpinia per 24 ore

Avellino e l'intera provincia sono state scherzate da un forte vento, che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco di Avellino in più di 40 interventi. Si è iniziato ad intervenire a Solofra in via Panoramica, dove è stata diventa una copertura di un camion, la quale ha tranciato anche dei cavi elettrici.

Tantissimi i rami e gli alberi abbattuti, come a Forino dove il forte vento ha fatto cadere tre alberi di grosso fusto che ostruivano la carreggiata. Altri interventi ad Avellino in contrada Laurenzana, caduta alberi, a Solofra in via Maffei per lamiere pericolanti, a Contrada in via Nazionale per un cartellone pubblicitario divelto, ad Ariano per un semaforo pericolanti, a Casalbore per rami pericolanti, a Montemiletto per tegole pericolanti, ancora a Solofra in via Aldo Moro, dove sono volati pezzi di guaina da una copertura, a Montella ancora per alberi pericolanti, a Casalbore per pali della Telecom caduti, a Solofra in via Della Libertà per tegole cadute da un tetto, come anche a Montemiletto in via Regina Margherita, altri pali della Telecom inclinati a Casalbore in contrada Muscioli, a Candida sulla Provinciale per caduta alberi, ad Ariano in contrada Scarpiello per lamiere pericolanti, ancora a Montemiletto in via Torricella per altre tegole pericolanti, a Lacedonia per pali della Telecom caduti in via Vicinale, a Lapio dove è stato divelta una copertura a forma di fungi di un distributore di benzina, a Montefredane in via Santa Lucia per caduta alberi, a Mirabella in via Sant'Angelo per lamiere pericolanti, ad Ariano in via Casavetere ancora per rami caduti sulla strada, ad Avellino in via Piave per vetri pericolanti, a Montecalvo Irpino sempre per alberi caduti in via Conca, ad Aquilonia sempre per alberi abbattuti dal vento, a Sansossio Baronia per tegole pericolanti, a Vallesaccarda in via Torello per lamiere di una copertura divelte, di nuovo a Sansossio per per guaina pericolante in via Cesinella, a Montefredane in via Toppole sempre per alberi caduti, a Torino in via Raffaele Siniscalchi per guaina staccata da un tetto, ad Atripalda in via Tiratore per lamiere pericolanti, a Savignano in via Paolo VI per un'antenna pericolante, a Mirabella in via Nazionale per finestre pericolanti, a Nusco in contrada Fiorentino sempre per alberi caduti, ad Avellino in via Largo Mario Malzoni per un'antenna pericolante, a Mercogliano per una guaina pericolante in via Ramiro Marconi. Ancora ad Avellino sulla SP 24 sempre per alberi caduti, come pure in via Aurigemma.

Oltre questi interventi per il forte vento, si sono effettuati alcuni incendi che hanno interessato canne fumare di camini, e a Cervinara in via Santa Paolina, si è duvuti intervenire per un incendio che ha riguardato un'abitazione di due piani fuori terra del posto. Le fiamme sono state spente e messo in sicurezza la struttura. Per fortuna gli occupati non erano presenti in casa. In serata le condizioni meteo sono lentamente migliorate.