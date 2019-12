Prende le pillole e si sente male, paura per un giovane

Ad Avellino, nella giornata di oggi, nel quartiere della Ferrovia, si sono vissuti attimi di paura quando un giovane, dopo aver preso delle pillole, si è sentito male.

Stando a quanto scrive The Wam, che riporta la notizia, in zona sono arrivate due pattuglie della Volante, agli ordini del vicequestore Elio lannuzzi. Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Solofra. Non è, per fortuna, in pericolo di vita. Ancora dubbi sulla dinamica che dovrà essere accertata delle forze dell'ordine.