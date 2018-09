Diverbio per la viabilità: colpisce l'autista del bus con un bastone

i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto un 53enne del posto, ritenuto responsabile di violenza nei confronti di un incaricato di un pubblico servizio nonché interruzione di un pubblico servizio.

È successo nel primo pomeriggio di ieri a San Martino Valle Caudina: l’uomo, alla guida della sua autovettura, aveva un diverbio per motivi di viabilità con l’autista di un pullman e, sorpassato, lo costringe a fermarsi; quindi, sceso dall’auto armato di bastone, lo aggredisce e si dà alla fuga.

Per le lesioni subite il malcapitato ricorre alle cure mediche, venendo giudicato con sette giorni di prognosi.

Poco dopo, la pattuglia della locale Stazione, già impegnata in quell’area nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, individuava e fermava l’aggressore che, condotto in Caserma, viene dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

Nella mattinata odierna la citata Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, applicando al soggetto la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la locale Stazione Carabinieri.