A Rotondi, nel pomeriggio di oggi, c'è stato un violento litigio tra moglie e marito. Stando a quanto afferma Ottopagine, che riporta la notizia, l'uomo ha impugnato un oggetto contundente per ferire la compagna. La violenta lite è esplosa in strada davanti a numerosi testimoni. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri di Cervinara. E' seguita la denuncia in stato di libertà per l'uomo.