Proprio in questi momenti, in Irpinia, sta avengo luogo uno sciame sismico. Le ripetute scosse sismiche hanno avuto come epicentro Sant'Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice. Vi terremo costantemente aggiornati fornendovi, in tempo reale, le comunicazioni provenienti dall'Ingv.

Sciame sismico in Irpinia, ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Un terremoto di magnitudo ML 1.1 è avvenuto nella zona: 2 km W Sant'Angelo dei Lombardi (AV), il

03-07-2020 21:03:59 (UTC) 26 minuti, 26 secondi fa

03-07-2020 23:03:59 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.94, 15.15 ad una profondità di 12 km.