Festa risponde a "Libera": "Dovrebbero pensare a fare meno politica e a stare più sul territorio"

Il dibattito relativo all'emergenza criminalità in Irpinia si fa sempre più acceso. L'associazione "Libera", in questo senso, non ha lesinato critiche al sindaco Gianluca Festa, affermando che l'impegno del primo cittadino è stato un po' "scarno". La replica di Festa è stata la seguente:

"L’associazione “Libera” è ancora un po’ legata alla campagna elettorale, chiaramente sosteneva qualche candidato del mio avversario. Fanno la loro attività a volte utilizzando i sindaci per ricordare che esistono. Dovrebbero pensare soltanto a fare più azioni sul territorio e mi troverebbero sicuramente al loro fianco. Quando vorranno confrontarsi e vorranno mie dichiarazioni la mia porta è sempre aperta".