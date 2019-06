Vertenza Whirlpool, le immagini della manifestazione davanti la Prefettura

Sit-in davanti palazzo della Prefettura di Avellino, per chiedere l'appoggio del prefetto Tirone in merito alla vertenza Whirlpool. In gioco, infatti, ci sono non solo i circa 450 posti di lavoro dello stabilimento partenopeo, ma anche il futuro dell’intero indotto che, in diverse province della Campania, ruota attorno alle commesse della Whirlpool ed in particolare in Irpinia, con le aziende Pasell (60% produzione) con Cellublook (70% produzione) e Scame Mediterranea (100% produzione), rispettivamente a Montoro, Forino e Sant'Angelo dei Lombardi.

La manifestazione, alla quale ha preso parte anche Francesco Todisco, arriva nel giorno in cui al MISE, a quasi due settimane (12 giugno) dall'incontro con Luigi Di Maio, ci sarà un nuovo tavolo tra i vertici della multinazionale statunitense, i rappresentanti sindacali e il Governo. Si spera, ovviamente, che Whirlpool si presenti all'incontro con un piano di rilancio convincente, che possa garantire stabilità lavorativa agli addetti partenopei, ma anche a quelli "indiretti" dell'indotto.

