Invade con le sue pecore un fondo agricolo: denunciato un allevatore

I Carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne ritenuto responsabile dei reati di Invasione di terreni e Danneggiamento.

Continua incessante in Irpinia l’attività dei Carabinieri volta alla tutela della legalità e della sicurezza pubblica, anche nella forma del contrasto al fenomeno degli animali vaganti che costituisce un serio problema, per le molteplici conseguenze in termini di danni alla proprietà privata, di pubblica incolumità (essendo non di rado causa di incidenti) e, non in ultimo, di igiene e sanità pubbliche.

A seguito di comunicazione al “112” da parte di un automobilista che segnalava a Paternopoli la presenza di alcune pecore sulla carreggiata, la pattuglia della locale Stazione, già impegnata in quell’area nell’ambito di un servizio perlustrativo disposto dal Comando Provinciale di Avellino, prontamente interveniva constatando che un allevatore di bestiame aveva introdotto abusivamente il suo gregge in un fondo agricolo di proprietà privata, permettendone il pascolo.

Alla luce delle risultanze emerse dai successivi accertamenti, per il 40enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.