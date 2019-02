Inseguimento in pieno centro, malvivente scappa ai militari

Questa sera, intorno alle ore 20:00 c'è stato un inseguimento in viale Cassitto, in pieno centro ad Avellino. Un malvivente veniva in seguito da un carabiniere a piedi. Non si conoscono, ancora, i motivi che hanno dato vita all'episodio. Sta di fatto che, il presunto ladro, di un'età approssimativa di 20 anni, riusciva a sfuggire alla rincorsa del militare; facendo perdere le sue tracce. I testimoni affermano che il ragazzo, percorrendo la via in questione, stringesse un oggetto voluminoso che, all'inizio è parso essere un casco. Sì attendono sviluppi sulla faccenda.