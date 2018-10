Incidenti stradali, Avellino tra le città più virtuose in Italia

Il Sole 24 Ore ha elaborato i dati Istat relativi agli incidenti stradali 2017 tratteggiando un quadro nazionale relativo agli schianti al volante.

Ció che emerge è una netta spaccatura tra Nord e Sud. Il Mezzogiorno d'Italia è nettamente più virtuoso del settentrione. Il tasso di incidenti per numero di automobilisti è decisamente inferiore al Sud. Studiando la cartina dello Stivale elaborata dal Sole emerge che a Genova si registra il record negativo, con 7,6 incidenti ogni 1.000 veicoli circolanti (a due o quattro ruote), seguita da Milano, Savona, Rimini e Prato. In fondo alla classifica, invece, si trova Aosta con solo 1,07 incidenti e preceduta da Agrigento, Avellino, Vibo Valentia e Benevento. Quattro città del Sud, tra cui il nostro capoluogo, sono quindi ferme sotto i 3 incidenti per migliaio di veicoli su strada (poco più alto il dato di Bari e Brindisi, in Puglia).

I dati Istat parlano anche dei decessi a seguito di incidente stradale. In questi casi non c’è una vera e propria correlazione geografica (i valori calcolati ci indicano un rapporto statisticamente non significativo con il dato precedente). E’ il caso di Foggia, con quasi sei morti ogni 100 incidenti nel 2017 mentre nella vicina Bari questo valore scende a meno di uno.