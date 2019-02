Scontro tra auto: due feriti

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS 7 bis, Variante, nel territorio del comune di Atripalda, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nell'impatto rimanevano feriti due uomini, di cui uno incastrato nell"abitacolo. Gli stessi sono stati trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentata sono stati messi in sicurezza.