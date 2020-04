Autista perde il controllo del tir, non si registrano feriti

Poco fa, nei pressi di Calitri Scalo, per cause in corso di accertamento l'autista di un tir perdeva il controllo del mezzo che fuoriusciva dalla sede stradale.

Al momento la strada è chiusa al traffico, in attesa dei Vigili del Fuoco per la rimozione del camion che occupa entrambe le corsie di marcia.

Nessun ferito. Gli autotreni provenienti dalla Puglia sono in sosta presso nell'area industriale di Rapone (PZ) mentre quelli provenienti da Avellino in sosta nell'area industriale di Conza della Campania.

Sul posto i Carabiniri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi.

