Ennesimo schianto sull'Ofantina, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 15'45 di oggi 11 luglio, sono intervenuti sulla SS 7 Ofantina, all'altezza del Km. 309,10, in direzione Avellino, nel territorio del comune di Manocalzati, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva fuori strada. L'uomo alla guida, per fortuna non ha riportato grosse conseguenze, ed è stato visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.