Brutto schianto in macchina, ci sono tre persone ferite

Conza della Campania. Incidente stradale: tre feriti. Si è verificato verso le 15.30, in Corso Europa. Due i veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi nonché Vigili del Fuoco e personale medico del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale "Criscuoli" e a quello di Oliveto Citra. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.