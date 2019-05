Camionista stroncato da un malore, perde il carico ma evita il peggio

Purtroppo dobbiamo segnalare che un uomo alla guida di un camion è stato stroncato da un malore all'altezza della galleria di Monteforte. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il guidatore, dopo aver accusato un malore che lo ha costretto a una brusca frenata, è finito di traverso lungo la carreggiata dopo aver tamponato una Maserati.

Il mezzo trasportava olii esausti che si sono riversati al suolo. Corsia verso Napoli bloccata e disagi per gli automobilisti in transito, ma al momento non si registrano altri incidenti.

