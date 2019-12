Bruttissimo schianto, auto si ribalta

Purtroppo, in questa sera di vigilia, dobbiamo segnalare un brutto incidente stradale ad Avella, in via Pirandello. Un’auto si è pericolosamente ribaltata dopo un impatto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi con l’arrivo sul posto del 118 e dei Carabinieri. Ancora sconosciuta, al momento, la dinamica e il numero dei feriti. Il traffico ha subito rallentamenti. Ora starà agli inquirenti stabilire eventuali colpe.