Schianto auto contro moto, motociclista gravissimo

Uno scontro tremendo quello che ha visto coinvolte un’automobile ed una moto. Il sinistro è avvenuto pochi minuti fa, in via Morelli e Silvati ad Avellino. Sul posto è prontamente giunta un’ambulanza del 118 e anche le forze dell’ordine. Gravissime le condizioni del centauro, 22enne, immediatamente trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati”.