Incidente nella notte, auto finisce contro un muro

Ancora un violentissimo schianto in Irpinia: stando a quanto scrive Il Caudino, che riporta la notizia, per cause ancora in corso di accertamento, la scorsa notte nella frazione Castello a Cervinara, è avvenuto un sinistro.

Un’auto bianca di grossa cilindrata, guidata da un giovane del posto, ha sbattuto contro un muro. Lo schianto, molto forte, si è verificato poco dopo le 2:40. Sul posto i sanitari del 118.