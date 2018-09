Schianto a Mercogliano, due donne ricoverate al Moscati

Intorno alle ore 22 c'è stato un incidente a Mercogliano, nei pressi della scuola media Guido Dorso. Lo schianto ha coinvolto due vetture. Due donne, rimaste ferite, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Moscati dal 118. Una 21enne è entrata in codice giallo, una 28enne in codice rosso e saranno sottoposte agli esami strumentali per evidenziare eventuali fratture interne. Starà alle forze dell’ordine stabilire eventuali responsabilità dopo aver eseguito tutti i rilievi.