Tragedia sfiorata, ragazzo investito all'uscita da scuola

Nella mattinata di ieri, a Montella, si sono vissuti attimi di paura quando, uno studente delle scuole superiori, veniva investito all’esterno dell'edificio scolastico. Immediato l’intervento della polizia municipale e del personale del 118, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Avellino.

Fortunatamente, la velocità ridotta dell'auto non ha comportato più gravi conseguenze per il ragazzo. Sono in corso tutti gli accertamenti di rito da parte della polizia municipale di Montella.