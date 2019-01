La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nel tardo pomeriggio è intervenuta sulla SS 7 Ofantina, nel territorio del comune di Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone. Il conducente del veicolo, non ha riportato grosse conseguenze dopo il ribaltamento. L'automezzo è stato recuperato e rimesso in carreggiata.