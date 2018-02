A Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile, un pullman e due autovetture sono venute a contatto. Due persone rimaste ferite: i due conducenti delle autovetture, mentre non ha subito conseguenze l'autista del bus. Ad intervenire una squadra dei vigili del fuoco dalla sede centrale di via Zigarelli. I due malcapitati sono stati trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.