Auto si ribalta e finisce su un muro: donna resta incastrata tra le lamiere

La squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Verdi, sempre a Grottaminarda, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e si ribaltava, finendo in bilico su di un muro a ridosso di un palazzo del posto. La donna alla guida, di anni 70, rimaneva incastrata nell'abitacolo e si rendeva necessario tagliare parte di lamiere per liberarla, per poi consegnarla ai sanitari del 118, i quali ne disponevano il ricovero presso l'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e dato assistenza per il recupero.