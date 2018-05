Otto donne vanno a lavoro e restano ferite in un incidente stradale

Un mini-bus, con a bordo otto donne residenti tra Cervinara e Rotondi, sull’Asse Mediano (la Pomigliano-Villa Literno) ha terminato la corsa vicino al guar-rail. L'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba dell'1 maggio, giorno dedicato alla festa dei lavoratori. Le donne si stavano recando come di consuetudine alla raccolta di fragole nei campi della Terra di Lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiata una gomma del mezzo. Alcune donne hanno riportato qualche lesione in più tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari. Le altre solo tanto spavento: non c'è stato bisogno della corsa in ospedale.