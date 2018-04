Una bambina dell'età di circa due o tre anni è stata investita in Via Luigi Amabile. La piccola era a passeggio con i genitori quando una vettura, presumibilmente una Peugeot, è passata proprio sul piedino della bambina e, stando a quanto raccontano i testimoni, l'automobilista non i è fermato. Le testimonianze, ancora, riferiscono che il padre ha fotografato l'auto incriminata.