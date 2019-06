Autoarticolato si ribalta sull'Ofantina, grave il guidatore

Intorno alle ore 13"00 di oggi 8 giugno, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lioni, è intervenuta sulla SS 7 Ofantina, nel territorio del comune di Conza Della Campania, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una motrice, la quale sbandava e si ribaltava. Il grave sinistro è avvenuto all’altezza tra lo svincolo di Andretta e l’area industriale di Conza della Campania. Il conducente, un uomo di 62 anni originario di Ravello, rimaneva ferito e veniva trasportato presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'uomo è stato ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita

Sul posto sono prontamente giunte anche le pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza e della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Per il recupero e la messa su strada del pesante automezzo si è reso necessario far intervenire in supporto l'autogru dalla sede del Comando dei Vigili del fuoco di via Zigarelli.

Gallery