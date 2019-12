Autoarticolato finisce nella cunetta sull'Ofantina

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle ore 12'30 di oggi 30 dicembre, è intervenuta sulla SP 7 Bis, Ofantina, al Km. 2, per il recupero di un autoarticolato, finito nella cunetta che delimita la carreggiata. Per il recupero del pesante automezzo, al momento vuoto, si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale del Comando Irpino. Lunghe e delicate le operazioni, che hanno permesso di rimettere su strada e di nuovo marciante il camion, diretto ad Altamura in Puglia. Per il conducente nessuna conseguenza.