Violento schianto, auto si ribalta

Purtroppo dobbiamo segnalare un brutto incidente stradale; avvenuto lungo la Nazionale di Mugnano del Cardinale. Stando a quanto scrive Mandamento Notizie, che riporta la notizia, una Nissan Qashqai, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Non si registrano feriti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, starà a quest'ultimi accertare eventuali responsabilità e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.