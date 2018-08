Panico in autostrada, auto improvvisamente prende fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 20 agosto, sono intervenuti sull'autostrada A 16, Napoli-Canosa, al Km.131,100, in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito.

Il veicolo completamente avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. Per i due uomini a bordo, provenienti dal Napoletano e diretti in Puglia, oltre il classico spavento per l'accaduto, nessuna conseguenza.