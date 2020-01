Avellino, schianto violento auto contro moto: 32enne in codice rosso

Nella mattinata di oggi, in via Morelli e Silvati, c'è stato un bruttissimo incidente e, purtroppo, un 32enne di Contrada è stato ricoverato in codice rosso. Stando a quanto scrive The Wam, che riporta la notizia, l'uomo, alla guida di un motorino, ha avuto un violento scontro con un'auto guidata da una donna. Quest'ultima si è subito fermata a prestare soccorso.

Le condizioni sono subito apparse gravi

Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118 e i vigili urbani. Starà a quest'ultimi ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.