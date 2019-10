Schianto violento auto contro moto, centauro al pronto soccorso

Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo raccontare di un icidente stradale, avvenuto poco prima delle 21:30 lungo la stradale statale 90 al Passo di Mirabella. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura ed una moto sono venute violentemente a contatto. Stando a quanto scrive Prima Tivvu, che riporta la notizia, ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato in ospedale.

I medici affermano che il motociclista, di Taurasi, ha riportato numerose escoriazioni ma non è in pericolo di vita.