Auto sbanda e finisce contro la galleria, donna e bambino a bordo

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13'40 di oggi 28 luglio, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, sotto la galleria di Solofra, in direzione Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. A bordo del veicolo, il quale sbandava finendo contro le pareti della galleria, una donna rimasta ferita e il suo bambino che non riportava conseguenze. La malcapitata veniva trasportata presso l'ospedale Landolfi di Solofra dal personale del 118 intervenuto, per le cure del caso. Il veicolo incidentato veniva messo in sicurezza.

