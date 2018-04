Malore alla guida: finisce con l'auto in un dirupo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta nel territorio del comune di Carife, in Contrada Pineta, dove un uomo di 62 anni, probabilmente a causa di un malore, usciva fuori strada con la sua autovettura, finendo in un dirupo. Lo stesso rimaneva intrappolato nell'abitacolo, ed è stato recuperato utilizzando tecniche SAF (speleo-alpino-fluviali) e consegnato ai sanitari del 118, I quali ne disponevano il ricovero presso l'ospedale di Ariano Irpino, per le cure del caso. Il veicolo, il quale perdeva carburante, è stato messo in sicurezza e recuperato.