Valentina si sveglia dopo 8 giorni di coma

Valentina Michelli, moglie di Francesco Capodilupo, 38 anni di Vallesaccarda morto in un incidente stradale, si è svegliata dopo 8 giorni di coma. La donna era sposata da due anni e, la giovane coppia, risiedeva a Bergamo. Stavano trascorrendo le vacanze in Sicilia quando è avvenuto il dramma.

L'incidente mortale

Lo scontro è avvenuto a Terrasini, nel palermitano, tra un'auto e una moto. Francesco è deceduto all'ospedale Civico dove era stato trasportato d’urgenza in elisoccorso dopo essere stato rianimato. Valentina, originaria di Partinico, è stata subito ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. Nel bilancio dell'incidente avvenuto in via Partinico - nei pressi del campo sportivo - c'è anche una donna incinta, che ha riportato diverse fratture. La donna è stata portata in aumbulanza all'ospedale di Partinico. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori, che davanti ai loro occhi si sono trovati i due veicoli praticamente disintegrati. Ferito anche un bambino, trasportato all’ospedale Di Cristina.