Incidente mortale ad Arcella, Morgan è fuori pericolo

La notizia riguardante Morgan, il 33enne di Montemiletto che, lo scorso 12 marzo, è stato coinvolto in un terribile incidente ad Arcella e in cui ha perso la vita Loredana D'Amelio, la compagna dell'uomo, ha del miracoloso: l'uomo, infatti, non è più in pericolo di vita. Il 33enne era arrivato in ospedale in codice rosso e, per settimane, ha lottato tra la vita e la morte a causa del terribile trauma cranico e per le innumerevoli fratture riportate. Adesso, dovrà continuare la sua degenza presso il reparto di ortopedia. Continuano, intanto, le indagini sull'incidente terribile avvenuto nella frazione di Montefredane. Gli inquirenti, infatti, dovranno fare in modo che ogni tassello del puzzle vada al suo posto poiché, nel sinistro che ha coinvolto Morgan e in cui Loredana ha perso la vita, è stato coinvolto anche un pullman.