Ciclista ferito durante la gita di Ferragosto, trasportato in ospedale

Brutta avventura quella vissuta da un ciclista giunto in Irpinia per godersi il Ferragosto. Stando a quanto scrive The Wam, che riporta la notizia, l'uomo si trovava presso l'Altopiano di Verteglia, a Montella, quando a perso il controllo della sua bici, cadendo rovinosamente.

Ferite lacero contuse a testa e spalla

I primi a prestare soccorso sono stati i vigili urbani di Montella, agli ordini del comandante Iannella. Immeditamente dopo sono arrivati anche i volontari del 118 di Serino, che hanno caricato il ciclista e lo hanno trasportato all'Ospedale Landolfi di Solofra. Stando a quanto si apprende, l'uomo ha riportato ferite lacero contuse a testa e spalla.