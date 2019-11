Ferito durante un incidente di caccia, cinque indagati

Giungono importanti sviluppi in merito alla vicenda del cacciatore ferito nel corso di un incidente di caccia avvenuto a Calitri. Stando a quanto si apprende, cinque soggetti sono stati indagati. Nel registro degli indagati figurano tre uomini di Forino, uno di Calitri e uno di Potenza. Gli indagati, difesi dagli avvocati Annibale Schettino, Carolina Schettino e Giovanni Carnevale, molto probabilmente, nomineranno un consulente di parte per essere assistiti nelle verifiche.

I cinque sono indagati per lesioni personali colpose e per aver cacciato selvaggina fuori dal periodo previsto per legge. Il Pm, Paola Galdo, dovrebbe nominare un consulente per accertare la dinamica dell'incidente e verificare quale sia l'arma che ha ferito il 38enne, ancora ricoverato in prognosi riservata.