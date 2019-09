Inchiesta Money Gate, rinvio a giudizio per Taccone e De Vito

Giuseppe Cosentino e Walter Taccone, ex presidenti, rispettivamente, di Catanzaro e Avellino calcio, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di frode sportiva.

Madesima decisione anche per l'ex direttore sportivo dell'Avellino, Vincenzo De Vito, e per l'ex calciatore del Catanzaro Andrea Russotto.

Il rinvio a giudizio è stato disposto dal Gup di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica, nell'ambito del filone dell'inchiesta "Money Gate" in relazione ad un presunto tentativo di combine in occasione della partita Catanzaro-Avellino, giocata il 5 maggio 2013 e conclusasi con la vittoria della squadra campana per 1-0.