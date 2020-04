Grave incendio nei boschi di Serino, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, in queste ore stanno intervenendo a Serino, in via Terminio, per un grosso incendio di bosco.

Tre le squadre a lavoro, con cinque automezzi, le quali stanno effettuando le operazioni di spegnimento e la bonifica dell'area.

